58-jarige vrouw overlijdt onderweg naar Spoedeisende Hulp

Een 58-jarige vrouw in Suriname, die vanmorgen klaagde over pijn op de borst, is onderweg naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis overleden.

Vernomen wordt dat ze rond 06.00u pijn op de borst kreeg, waarbij ze ook begon te zweten. Haar huisgenoten brachten haar in de auto naar een poli op Leiding 9.

Ter plaatse aangekomen gaf een verpleegster aan dat de patiënt naar de Spoedeisende Hulp moest voor behandeling.



Onderweg stopte de familie bij het politiebureau, waar ze om assistentie van een ambulance vroegen, om de patiënt zo snel als mogelijk naar het ziekenhuis te vervoeren.



Toen het ambulancepersoneel ter plaatse arriveerde merkte ze dat de patiënt geen teken van leven meer vertoonde.

Het lichaam van de vrouw is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.