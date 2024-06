VIDEO: Demonstrant gooit flesje naar Leo Brunswijk

EBS-directeur Leo Brunswijk is flink uitgejouwd door zijn medewerkers, toen hij vanmorgen met de auto aankwam bij de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS).

Toen hij uitstapte werd er heel hard ‘Weg met Leo!’ geroepen. Leo bleef lachen terwijl hij werd uitgejouwd en liep op en neer. De actievoerders vonden dat hij hen provoceerde door zijn houding.

Toen hij op een gegeven moment weer richting de poort liep, gooide een van de demonstranten een flesje naar hem. Leo draaide zich om en riep meteen “Soema bonk a sani! Wie heeft dat ding gegooid!”‘

Hij liep terug en er ontstond een discussie met enkele medewerkers over wie het flesje naar hem had gegooid. “Niemand heeft niets gegooid” riepen de medewerkers.

Brunswijk was zichtbaar geïrriteerd en maakte zich duidelijk kwaad om het voorval. “Nee, nee nee! No, no, no! No wan man e mek a grap dati” riep hij tegen de actievoerders.

Om verdere escalatie te voorkomen werd hij door zijn beveiliging naar de poort gebracht. Het geheel is vastgelegd door het Surinaamse mediabedrijf SUN WebTV en hieronder te zien: