Ontslag Marciano Hellings teruggedraaid; situatie EBS per direct genormaliseerd

Waarnemend president Ronnie Brunswijk heeft vandaag een einde gebracht aan het voortdurend probleem tussen EBS-directeur Leo Brunswijk en de personeelsbond bij het energiebedrijf in Suriname (OWOS).

Volgens het waarnemend staatshoofd wordt het ontslag van bondsvoorzitter Marciano Hellings per direct opgeheven. Tegelijkertijd is met de OWOS afgesproken dat zij het opgezegde vertrouwen in directeur Leo Brunswijk ook terugtrekt.

“In ieder geval willen we vrede. Wat de onderhandeling van het cao betreft zal dat binnen een week worden voortgezet. We hebben ook gesproken dat er geen rancuneuze handeling gepleegd zal worden richting de medewerkers die hebben geprotesteerd. De bond en directieteam zullen samen zitten en de samenwerking voortzetten. Maar beide partijen moeten water in de wijn doen”, deelde de waarnemend president de aanwezige EBS-medewerkers toe.

Hellings zei blij te zijn dat de wnd. president als aandeelhouder bemiddelt heeft in deze kwestie. Hij vroeg de leden of zij akkoord gingen met hetgeen Brunswijk heeft aangehaald en daarop werd luidkeels ‘ja’ geantwoord. Vanuit zijn kant zei hij wel sorry indien de directie zich gekrenkt heeft gevoeld voor de zaken die hebben plaatsgevonden.

Brunswijk heeft met de totale directie van het Surinaamse bedrijf een onderhoud gehad. Hij heeft daarna bondsvoorzitter Hellings ontvangen en na dit gesprek is er een onderhoud met het bestuur van de OWOS geweest, ondersteund door de Unie van Assertieve Vakbonden (UvAV).

Hellings had gisteren reeds een gesprek met de wnd. president op Moengo. Terwijl de medewerkers vandaag in de ochtend aan het wachten waren, kwam EBS-directeur Brunswijk aangereden. Hij werd uitgejouwd door zijn medewerkers. “Weg met Leo”, werd er gescandeerd. Op een gegeven moment dreigde het uit de hand te lopen, toen iemand een waterfles naar hem toeslingerde.