Man takelt buurman af, omdat hij klei op hem gooit

De 31-jarige Avinash D. is door de Surinaamse politie aangehouden en in verzekering gesteld wegens mishandeling van zijn buurman. Dit geval deed zich voor aan de Ramkhelawanstraat in Suriname.



Vernomen wordt dat er ruzie is ontstaan tussen Avinash en zijn buurman P., omdat Avinash vond dat zijn buurman klei op hem heeft gegooid. Hij takelde zijn buurman af.

Medewerkers van de EBS die bezig waren met werkzaamheden, hebben partijen uit elkaar gehaald. Hierna stapte P. naar de politie van Livorno en korte tijd daarna verscheen Avinash ook op het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Avinash door de politie in verzekering gesteld.