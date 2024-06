Jogi: “NPS geen nationale partij maar een groepspartij”

Volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi gaat de Nationale Partij Suriname (NPS) dezelfde richting op als de PSV, PNP, PNR en KTPI. Al deze partijen hebben hun tijd al gehad en spelen geen rol meer in de Surinaamse politiek. Hetzelfde ziet hij ook gebeuren met de NPS in 2025.

Jogi verwacht dat de Surinaamse kiezer zich dan meer zal focussen op de grote politieke partijen en niet op kleine partijen die maar drie zetels hebben.

“Ik denk dat heel spoedig ook zal blijken dat ook de NPS haar tijd heeft gehad. We hebben de tijd gehad van Pengel, de tijd van Arron die ook een heleboel nonsens heeft uitgehaald in dit land. Die grote NPS gaan we niet meer krijgen”, aldus de VHP’er.

Hij benadrukt dat hij de NPS eerder als een groepspartij ziet dan als een nationale partij van Suriname. Dit, omdat de focus van de partij voornamelijk ligt op de kiezers in Paramaribo. Dat is volgens hem ook te merken aan de werkwijze en campagnevoering van deze partij.

De parlementariër voert aan dat de groene partij de aanhang in het binnenland in de afgelopen jaren volledig kwijt is geraakt.

“Dat hebben we ook gezien bij de afgelopen verkiezing. Verder komt de NPS niet. Gelukkig hebben we nu de landelijke evenredigheid, dus alle beetjes die ze links en rechts zullen hebben zullen meetellen naar die zetel. Maar wat aanhang betreft blijkt uit mijn taxatie niet dat de NPS veel en veel groter gaat worden in de andere districten. De strijd van de NPS zal zich voornamelijk concentreren in Paramaribo. De NPS zie ik niet als een nationale partij. Het is een groepspartij”, aldus Jogi.

De VHP’er noemt het vooral een grote grap dat de groene partij ineens wil gaan focussen op het initiëren van landbouwprojecten in districten als Wanica. Voor zover hij weet heeft deze partij zich altijd gericht op de mijnbouw.

“Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen. Je hebt al niks gedaan voor die mensen. Je gaat campagne voeren en die mensen hun barra eten, maar je wil niet hebben dat de mensen hun terreinen omzetten in eigendom. Laten ze zeggen dat ze een partij zijn van mijnbouw en dat ze af en toe praten over onderwijs. Maar laten ze geen dingen zeggen om kiezers te misleiden. De mensen zijn niet stom. Ze weten best wel naar wie ze wel moeten luisteren en op wie ze hun stem moeten uitbrengen”, aldus Jogi.