Homo-uitspraak tussen vissers eindigt met verwondingen

Een homo-uitspraak tussen twee Guyanese vissers op zondag 9 juni in Nickerie, is geëindigd met verwondingen. De 42-jarige C.V. alias ‘Strongy’ is op maandag 10 juni door het Regio Bijstand Team West (RBTW) aangehouden.

Tegen C.V. was een dag ervoor aangifte van zware mishandeling gedaan door zijn collega visser P.R. (49) op het politiebureau Paradise. Uit het voorlopige onderzoek van de politie is gebleken dat zowel de verdachte als de aangever op een appartementencomplex in het district Nickerie verblijven.

Het tweetal kreeg op die bewuste dag een woordenwisseling toen de P.R. door zijn collega C.V. voor homo werd uitgemaakt. C.V. ging P.R. met een scherp voorwerp achterna en bracht hem daarmee meerdere snijverwondingen toe over zijn lichaam.

‘Strongy’werd door de politieambtenaren aangehouden, waarna hij ter voorgeleiding werd overgebracht naar het bureau. Het scherpe verwerp is aangetroffen en in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte C.V. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.