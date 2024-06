19-jarige Joëlle van achteren aangereden op e-bike

De jonge vrouw in Suriname die maandagavond overleed nadat ze eerder op de dag op een e-bike was aangereden door een automobilist, is de 19-jarige Joëlle Fränkel.

Uit het voorlopig onderzoek van de Surinaamse politie is naar voren gekomen dat ze van achteren werd aangereden, nadat ze zonder op te letten naar de andere kant van de weg reed.

Joëlle reed aan de linkerzijde van de Mr. Jaggernath Lachmonstraat en ging in de richting van de Leysweg. Ter hoogte van het GLIS kantoor reed de jonge vrouw met de e-bike naar de rechterzijde van de weg.

Een 42-jarige automobilist die op de rechterbaan reed kon niet meer uitwijken en reed Joelle van achteren aan, meldt KPS.

Het slachtoffer raakte gewond en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Daar heeft ze later op de avond het leven gelaten.

Zowel de e-bike als de auto zijn ter herkeuring door de politie in beslag genomen. Het ontzielde lichaam van het verkeersslachtoffer is ter obductie door de politie in beslag genomen.

Het verdere onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeers Unit van Regio Paramaribo.