Vrouw aangehouden voor mishandeling ex-vriend en nieuwe vriendin

De politie van Corantijnpolder heeft op vrijdag 7 juni S.S. (23) aangehouden en in verzekering gesteld voor mishandeling en vernieling.

De 23-jarige vrouw zou een dag eerder haar ex-vriend M.A. (24) met een eind hout hebben mishandeld en zijn auto hebben vernield. De nieuwe vriendin van de man werd ook geklapt in haar gezicht, meldt de politie van regio West Suriname.

M.A. deed op donderdag 6 juni aangifte tegen zijn ex-vriendin S.S., ter zake mishandeling en vernieling.

Naar zeggen van de aangever deed S.S. zijn nieuwe adres aan de Ramadhar Rajaramweg te Nickerie aan, alwaar zijn ex zijn auto met een eind hout heeft vernield. Ook heeft zijn ex hem met het hout mishandeld en zijn nieuwe vriendin in haar gezicht geklapt.

S.S. en M.A. raakten vervolgens in een worsteling met elkaar. Beiden werden ter zake wederzijdse mishandeling aangehouden en voorgeleid bij een hulpofficier.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is de man heengezonden, terwijl zijn ex hangende het onderzoek door de politie in verzekering is gesteld.