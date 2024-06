Vrienden met de auto vertrokken en niet naar huis teruggekeerd

Deze twee vrienden die op zaterdag 25 mei jongstleden in de auto stapten op weg naar een onbekende bestemming, zijn sedertdien niet huiswaarts gekeerd. Het Korps Politie Suriname heeft daarom een opsporingsbericht van de mannen naar buiten gebracht.

Het gaat om de 64-jarige Eddy Salimin Koenawi, ook bekend als Alex en de 47-jarige Mohamed Shamier Hohmaraw, ook wel bekend als Sam.

Hohmaraw bestuurde die zaterdag 25 mei 2024 een zwart gelakte MAZDA CX5, met als kentekennummer PN 59-87. Hij haalde zijn vriend Koenawi omstreeks 18.30 uur op bij diens woning aan de Moelotweg 81.

De mannen zijn na bovengenoemd moment nergens meer gezien en meer dan twee weken vermist. Het hoofd van de afdeling Bestrijding Zware Criminaliteit verzoekt het publiek daarom om hulp bij het opsporen van de twee vermiste personen.

Koenawi was gekleed in een bordeaux gekleurd hemd voorzien van figuren, een blauwe lange jeansbroek, zwarte slippers en een zwarte pet en zijn vriend had een donker blauwe trui met korte mouwen, een blauwe lange jeansbroek en witte slippers van het merk Puma aan.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste personen wordt verzocht om contact te maken met de Surinaamse politie.

Dat kan bij de afdelingen recherche Regio Oost (RRO) op het telefoonnummer 357107 en Recherche Regio Paramaribo (RRP) op het telefoonnummer 451163 of het Command Center (CC) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.