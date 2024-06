Oud-Ambassadegebouw VS wordt gerenoveerd voor belastingkantoor

Het gebouw waar eerder de Amerikaanse Ambassade in Suriname gehuisvest was, wordt gerenoveerd voor de belastingdienst. Dit is onderdeel van het Fiscal Strengthening to Support Economic Growth (FISEG) programma van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

De officiële start heeft plaatsgevonden op 10 juni 2024 in aanwezigheid van minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, Marita Lautan-Wijnerman, hoofd der Belastingen, en Steven Collins, Chief of Operations IDB.

Het oude gebouw van de Amerikaanse Ambassade was reeds gekocht door het ministerie van Financiën en Planning, met de bedoeling om daar het belastingkantoor in te huisvesten.

“We hebben vandaag het startsein gegeven om het kantoor te bouwen. Binnen een jaar moeten de werkzaamheden af zijn”, zegt minister Raghoebarsing.

De Douane krijgt een eigen kantoor op de nieuwe haven dat in de komende maanden in gebruik wordt genomen. Hij benadrukt het belang van deze diensten voor de economie en geeft aan dat het hebben van een goed gebouw voor de werkers geen gunst is maar een recht.

Naast het voorzien van een gebouw wordt er gewerkt aan een efficiënter en effectiever systeem voor het beheer van de publieke financiën in Suriname en de duurzame ontwikkeling en economische welvaart van het land.

“Wij willen voor dit jaar in de begroting SRD 54 miljard aan inkomsten binnenhalen, daar hebben belasting en douane het voortouw in. Het is een zorgvuldig berekend bedrag en het moet ook binnengehaald worden.”

Volgens de bewindsman zijn de belastinghervormingen, zoals de verschuiving naar luxe-consumptiebelasting, zodanig geweest dat de druk op de inkomstenbelasting minder is geworden.

Minister Raghoebarsing onderstreept het belang te voldoen aan de belastingplichten en verwijst naar het voorbeeld van het staatshoofd en de vicepresident. “We hebben vorige week een brief gestuurd naar alle belangrijke mensen in het land om te letten op het betalen van belastingen. De president en de vicepresident staan achter dit initiatief.”

Hij laat doorschemeren dat er ook gewerkt wordt aan het digitaliseren van de diensten waarbij men online kan voldoen aan de belastingplichten. “Het helpt met het versnellen om belastingen in orde te hebben, maar helpt ook om corruptie te vermijden”, aldus de bewindsman.