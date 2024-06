NDP-parlementariër Tsang: “Voor mij is Simons de beste kandidaat”

Voor NDP-parlementariër Stephen Tsang is oud-parlementsvoorzitter Jenny Simons de beste kandidaat om de vacante voorzitterspost bij de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP) in te vullen.

“Het is een hele goede kandidaat en voor mij is zij de beste kandidaat. Maar we hebben wel genoeg in de NDP, dus we zullen zien wat de interne verkiezingen zullen uitwijzen”, zei Tsang in een interview op Culturu TV.

Tsang, ook oud-minister van Handel, Industrie en Toerisme, was afgelopen week samen met enkele partijgenoten aanwezig op een partijactiviteit te Blauwgrond. Middels huis aan huis campagnes wordt geprobeerd om alle kiezers te bereiken. Volgens de politicus zijn de geluiden uit het veld zeer positief naar de paarse partij toe.

“We hebben het geluk dat wij in het verleden al hebben laten zien wat we kunnen doen en we hebben geluk dat we een andere regering hebben die heeft laten zien hoe het niet moet. De strategie is in ieder geval om met de mensen te praten, ongeacht van welke partij ze zijn. Want het is een soso lobi partij. We zullen niet met mensen in discussie gaan, maar we praten gewoon met de mensen over hoe het beter kan en moet”, aldus de NDP’er.

Met de veroordeling en onderduiking van partijvoorzitter Desi Bouterse wil de paarse partij eventuele problemen bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) voorkomen. Vandaar dat er binnenkort bestuursverkiezingen zullen worden gehouden en zal er toch een nieuwe voorzitter worden gekozen.

Voor nu heeft alleen Simons zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. Zij zei eerder dat ze dit gedaan heeft omdat er heel veel mensen zijn die haar gevraagd hebben dat te doen. De politica stelt een doel te hebben dat de NDP zich weer plaatst in de positie waarbij zij deel kan uitmaken van het bestuur.

Het wachten is nu op de verkiezingscommissie. Het streven is om de verkiezingen binnen twee maanden te houden.