Keti Koti Festival dit jaar weer op Museumplein in Amsterdam

Op maandag 1 juli 2024 is het weer Keti Koti. In Suriname is dit een nationale vrije dag met diverse activiteiten, maar ook in Nederland wordt uitgebreid stil gestaan bij de afschaffing van de slavernij.

Zo is er van 14.00 uur tot 15.30u de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden bij het slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam.

Die dag vindt in Amsterdam ook het Keti Koti Festival van 13.00u – 22.00u plaats. Vanwege de beperkte capaciteit in het Oosterpark, vindt dit festival ook dit jaar plaats op het Museumplein in Amsterdam.

Het festival op het Museumplein bestaat uit een reeks concerten met diverse Surinaamse en andere artiesten, debatten en openlucht tentoonstellingen van onder andere het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum.

Tijdens de plechtigheid van de Nationale Herdenking (om 14.00 uur) wordt het festival op het Museumplein stilgelegd, er kan ter plekke live via grote schermen worden meegekeken naar de ceremonie in het Oosterpark. (via Suriname.NL)