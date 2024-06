Gratis knip- en scheerbeurt voor daklozen in Paramaribo

De stichting ‘Een Momentje Thuis’ in Suriname, zet zich in voor mensen die kampen met verslavingen door hen te voeden, te begeleiden en te voorzien in hun behoeften.

In het weekend biedt de stichting hulp in de vorm van voedsel, drank, kleding, medische zorg en meer aan 150-200 mensen met een verslaving die in verschillende buurten wonen.

Afgelopen weekend kregen dak- en thuislozen ook een gratis knip- en scheerbeurt. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij Kapper Jayden Services, in samenwerking met de stichting.

‘Een Momentje Thuis’ wil dit project graag elke laatste zaterdag van de maand doen. Indien er personen zijn die de Surinaamse stichting willen steunen met dit project speciaal voor mensen met een verslaving en dak- en thuislozen, stellen zij dat zeer op prijs.

Voor meer info, bel of app op: 8786656 (Stichting Een Momentje Thuis).