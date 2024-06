Bestuurster e-bike overleden in ziekenhuis na aanrijding

Een 19-jarige vrouw op een e-bike, die maandagmiddag geschept werd door een automobilist, is dezelfde avond in het ziekenhuis overleden.

De aanrijding vond rond 13.00u plaats aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat in Suriname, ter hoogte van Glis.

Vernomen wordt dat de jonge vrouw vanuit GLIS kwam. Ze doorkruiste de rijbaan van de automobilist, met als gevolg de aanrijding.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis, waar ze ter verpleging op de afdeling intensieve care werd opgenomen.

Daar kwam ze in de avond, als gevolg van de opgelopen verwondingen, te overlijden.



De automobilist is na verhoor door de politie van Flora heengezonden. Het lichaam van de jonge vrouw is voor obductie in beslag genomen. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.