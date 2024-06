Atompai weet niet zeker of NPS hem op kandidatenlijst zal plaatsen

Het is voor Poetini Atompai, voorzitter van de Surinaamse Politie Bond (SPB), nog niet duidelijk of hij bij de komende verkiezing op de kandidatenlijst voor De Nationale Assemblee zal worden geplaatst door de Nationale Partij Suriname (NPS).

“Of ik op de lijst kom bij de NPS ligt niet aan mij. De NPS is een democratische partij en zaken worden door de structuren bepaald. Als de structuren dan vinden dat Atompai op een lijst moet, dan ga ik op een lijst. Als ze vinden van nee, ik moet vanuit de andere kant me bijdrage leveren, dan ga ik dat doen”, zei Atompai, die bezig is met zijn exit-regeling uit de politiedienst, tegenover ABC.

Binnen de SPB zijn er volgens hem wel leden die hem liever zien blijven dan gaan. “Ik probeer de mensen uit te leggen waarom ik moet gaan. Dezelfde problemen wil ik vanuit een andere kant oplossen. Nu moet ik zaken aankaarten en de politiek moet het oplossen, maar wanneer ik daar ben kan ik het zelf oplossen”, stelt de SPB-voorzitter verder.

Wat zijn exit betreft, is dat niet zo simpel. Zo beschikt Atompai nog over meer dan 200 verlofdagen als politieagent. Nadat de gesprekken met de korpsleiding al zijn afgerond, zal hij nog met het bestuur van de SPB moeten praten en een algemene ledenvergadering moeten uitschrijven.

Of hij met ontslag gaat of op non-actief, dat moet nog met de korpsleiding worden besproken. Op basis van de wet moet een politiefunctionaris die op de lijst komt van een politieke partij of uit de dienst of op non-actief gaan.

“Als ik al mijn verlofdagen opneem gaat mijn ontslag pas eind mei 2025 in. Ook al neem ik nu buiten bezwaar, dat gaat pas eind mei 2025 in. Dus wat dat betreft wil ik zitten en goed praten met de korpsleiding”, aldus Atompai.