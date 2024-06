28 personen dakloos na felle woningbrand Kibritikiestraat

Bij een felle woningbrand dinsdagmiddag aan de Kibritikistraat in Suriname zijn 28 personen dakloos geraakt.

Volgens de Surinaamse brandweer gaat het om vier generaties en wel acht volwassenen en twintig minderjarigen bestaande uit moeder, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.



Vernomen wordt dat een 5-jarig kind meteen aansteker zou hebben gespeeld met als gevolg dat de hoogbouw woning in brand vloog.

De brandweer kreeg de melding omstreeks 14.34u en had de brand omstreeks 14.58u onder controle. Bij aankomst stond de hoogbouw woning die van boven uit hout was opgetrokken en onder uit steen, reeds in lichterlaaie.

Voor aankomst van de brandweer zijn er twee gascilinders van 28 lbs door omstanders uit het pand gehaald.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het huis was niet tegen brand verzekerd. De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek.