Vrouw dood in woning aangetroffen; blauwe plekken op lichaam

De politie in Suriname heeft maandagmiddag het lijk van een vrouw aangetroffen in een woning aan de Lemmetjestraat.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er op het lichaam blauwe plekken zijn waargenomen.

Vernomen wordt verder dat het gaat om een 51-jarige vrouw, die volgens buurtbewoners geestelijke problemen had. Ze woonde met haar moeder, die eveneens geestelijk onstabiel is.

De Surinaamse politie die na de melding ter plaatse ging, trof de vrouw in de slaapkamer op de grond aan. De moeder was op dat moment niet thuis.

De blauwe plekken zijn in het gezicht, de armen alsook op de benen van de overledene waargenomen.



In het belang van het verdere onderzoek is het lijk in beslag genomen.