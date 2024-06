Voxy busje deels gesloopt aangetroffen

De politie in Suriname kreeg zondagmiddag een melding, dat er een Voxy busje gesloopt werd aan de Halmrupsvlinderweg in het Rahelmalproject.



Nadat de Surinaamse politie ter plaatse ging troffen de agenten een paars Toyota Voxy busje bouwjaar 2011 aan, dat deels gesloopt was. Niemand is ter plaatse aangetroffen.

Ook blijkt dat er geen aangifte van diefstal van dit busje is gedaan.

Het adres op van de persoon op wiens naam het voertuig staat werd eveneens aangedaan, maar ook daar werd niemand aangetroffen.

De politie van De Nieuwe Grond is bezig met het onderzoek.