Tiener dood aangetroffen in slaapkamer

De politie in Suriname kreeg maandagmorgen rond 06.00u een melding dat een 17-jarige jongen dood was aangetroffen in een woning aan de Mopentiboweg.



Na onderzoek bleek dat het ging om een tiener die zichzelf in de slaapkamer had verhangen.



Het motief voor deze daad ligt vermoedelijk in de relationele sfeer.

Het lichaam van de jongeman is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)