President Santokhi met delegatie vertrokken naar de Bahama’s

In Nassau, de hoofdstad van de Bahama’s, wordt van 12 t/m 14 juni 2024 de 31e Afreximbank Annual Meetings (AAM) en de derde editie van het AfriCaribbean Trade and Investment Forum (ACTIF) gehouden. President Chandrikapersad Santokhi is op de ochtend van maandag 10 juni samen met een delegatie vertrokken naar het gastland om deel te nemen aan deze vergaderingen.

Het staatshoofd van Suriname zal ook bilaterale gesprekken voeren met diverse staatshoofden, hoge functionarissen en de president en voorzitter van de Raad van Bestuur van Afreximbank, Professor Benedict Oramah.

Met het thema ‘Owning Our Destiny: Economic Prosperity on the Platform of Global Africa’, zullen de leiders van beide continenten de belangrijke routes voor economische welvaart tussen Afrika en het Caribisch gebied bespreken en uitzetten. Het ACTIF-forum heeft als doel de discussies en initiatieven die eerder zijn gestart verder te verheffen en uit te breiden.

Suriname heeft twee jaar geleden op Barbados bij de eerste vergadering van de AfreximBank de samenwerkingsovereenkomst medeondertekend. Het is nu ter ratificatie voorgelegd aan het parlement. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, die met de president meereist, zegt dat het doel van de AAM en ACTIF op de Bahama’s is om de samenwerking tussen het Caribisch gebied en Afrika, met name met de AfreximBank, te verstevigen en te intensiveren. De bank heeft meer dan een miljard USD beschikbaar gesteld voor verschillende regio’s.

Volgens de bewindsman wil Suriname zeker gebruikmaken van deze fondsen wanneer de voorwaarden passend en voordelig zijn. “Dit is een van de belangrijkste redenen waarom Suriname deelneemt. Niet alleen vanwege een regionaal initiatief, maar ook vanwege de noodzaak van financieringsmogelijkheden op de lange termijn, vooral met betrekking tot olie- en gasontwikkeling, en het aantrekken van investeerders uit Afrika naar Suriname”, stelt de bewindsman. De belangrijkste ontmoeting op de Bahama’s zal die zijn tussen president Santokhi en de president van AfreximBank. Deze laatste zal nog voor het einde van het jaar een bezoek aan Suriname brengen.

“Voor ons land is het belangrijk om ons goed voor te bereiden op een veranderende economie en samenleving als gevolg van olie- en gasontwikkeling. Dit is een onderdeel van die voorbereiding, waar we dus praten met verschillende potentiële investeerders en financiële instituten, evenals de relatie tussen Suriname en de Bahama’s, en natuurlijk de historische context tussen het Caribisch gebied en Afrika”, benadrukt de bewindsman verder. Minister Ramdin zal namens president Santokhi ook deelnemen aan de in veel belangstelling staande conferentie over het vredesproces in Oekraïne op 15 en 16 juni. Dit initiatief, ondersteund door Zwitserland samen met de president van Oekraïne en een groot aantal landen wereldwijd, heeft tot doel de eerste stappen te zetten naar een vredesproces. Meer dan 100 landen zullen aanwezig zijn. Suriname is ook uitgenodigd om deel te nemen. De minister zal vanuit de Bahama’s afreizen naar Zwitserland. De Surinaamse delegatie keert op dinsdag 18 juni terug naar Suriname.