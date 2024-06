Nurmohamed: “Wij kunnen niet permitteren dat stemmen gaan naar politieke partijen die het land gaan vernietigen”

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken in Suriname hoopt dat de ruim 13.000 kiezers in het district Saramacca niet weer dezelfde fout zullen maken door voor een andere partij dan de VHP te stemmen in 2025. Volgens de bewindsman is het niet te begrijpen dat ongeveer de helft van de kiezers bij de afgelopen verkiezingen hun stem gaf aan de NDP, terwijl die partij niets in een tienjarige regeerperiode in het district heeft gerealiseerd.

“Wij kunnen niet permitteren dat één of twee stemmen gaan naar politieke partijen die het land gaan vernietigen. Wij kunnen niet permitteren dat een stem in Saramacca gaat naar een politieke partij waar je ze eerst moet betalen voordat je een perceel krijgt. Wij kunnen niet permitteren dat een stem van u gaat naar een partij die geen problemen wil oplossen”, zei Nurmohamed zaterdagavond tijdens een Ondro Oso Meeting te Tijgerkreek, Saramacca.

De VHP-topper vroeg zich af hoe het komt dat de NDP onder andere ongeveer 3500 stemmen in 2020 heeft kunnen krijgen voor het niets doen in het district. Aan districtscommissaris Senrita Gobardhan en overige partijgenoten deed hij een beroep om alles in het werk te stellen om deze kiezers te overhalen om ook voor de VHP te stemmen in 2025.

Volgens Nurmohamed is de kiesdeler deze keer vanwege het landelijk evenredigheidsstelsel niet meer op 3500 stemmen per zetel in Saramacca, maar landelijk gesteld op meer dan 5.000 stemmen. Vandaar dat deze verkiezingen uitdagender zijn.

De focus ligt volgens de bewindsman daarom ook op de 1.271 kiezers die voor het eerst naar de stembus zullen gaan, de zogenaamde first voters. Want, stelt Nurmohamed, wat de VHP heeft meegemaakt gaat deze groep niet begrijpen en niet weten. Het is daarom goed om hun bewust te maken, zodat e geschiedenis niet wordt vergeten.

De bewindsman instrueerde de partijgenoten ook om bij de huis aan huis campagnes, de zogenaamde meet the people, alle huizen af te lopen ongeacht etniciteit of godsdienst van de persoon.

“Want elke stem is belangrijk nu. Een ander belangrijke reden is ook omdat we nu een ander kiesstelsel hebben. Dat betekent dat we in feite heel Saramacca moeten hebben voor drie zetels. Dus u hebt de uitdaging om echt huis aan huis, massaal iedereen te overtuigen. We kunnen niet permitteren dat in Saramacca mensen weer omgekeerd stemmen”, aldus Nurmohamed.