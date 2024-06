Landingsbaanverlichting luchthaven Guyana werkt niet; vliegtuig wijkt uit naar Suriname

De landingsbaanverlichting van de Cheddi Jagan International Airport (CJIA) in Guyana werkt momenteel niet.

Verschillende transformatoren van de Guyana Power and Light (GPL) en CJIA zijn zondagmiddag tijdens hevige regenval met donder en bliksem beschadigd geraakt. De verlichting van de landingsbaan is hierdoor onbruikbaar geworden.

Alle inkomende vluchten van Guyana worden omgeleid. Een vliegtuig van Skyhigh Dominicana, dat vanuit Santo Domingo zou landen in Georgetown, is zondagavond uitgeweken naar Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat een passagier zich op een bepaald moment onwel in het vliegtuig voelde en door ingeschakelde ambulancepersoneel nagekeken moest worden.

Alle passagiers en crew zijn vannacht rond 01.00 uur van boord gehaald. Iedereen is ondergebracht in een hotel in Paramaribo.