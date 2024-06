Kappalani door MP aangehouden na mishandeling en bedreiging met wapen

De bekende Surinaamse rapper Kappalani is vandaag aangehouden aan de Drambrandersgracht in Suriname

De man wiens echter naam Orlando W. is werd nabij Albina taxi aangehouden met in zijn bezit een vuistvuurwapen met bijbehorende patronen houder inhoudende 6 scherpe 9 mm patronen (foto onder).

Volgens de Surinaamse politie was hij een man met dit wapen aan het bedreigen. Ook mishandelde hij het slachtoffer met een balk.

Op dat moment reden er twee leden van de Militaire Politie (MP) langs die Orlando aanhielden en hem overbrachten naar het bureau Nieuwe Haven voor verder onderzoek.

W. zal worden geleid voor een Hoofdofficier van Justitie. Het wapen en de munitie zijn ten behoeve van de strafvordering in beslag genomen.

Kappalani is vaker aangehouden. In het programma Tap a bankstel gaf hij vorig jaar aan het criminele leven achter zich te hebben gelaten en zich te focussen op muziek. Daarna kwam hij toch meerdere keren in aanraking met de politie.