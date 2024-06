Dasai roept kiezers Saramacca op om niet etnisch te stemmen, maar te kiezen voor VHP

Volgens ROM-minister Marciano Dasai heeft hij op geen enkel moment het gevoel gehad dat de VHP niet open staat voor alle etnische groepen in Suriname. Het is volgens hem de nationale gedachte, die deze partij vandaag gemaakt heeft tot de grootste politieke partij van Suriname.

“Het is een partij voor alle Surinamers en die is gegroeid. De VHP, the Orange Movement, is de grootste partij in Suriname. En dat is een feit. Deze partij is gegroeid omdat het nationaal is gaan denken.

En vanaf mi kon ini a partij mi si dati den man e verwelkom allaman. En ik voel me nog steeds thuis bij de partij. We hebben hindostanen, javanen, marrons en chinezen in de partij. Kortom, een ieder is welkom binnen de partij”, zei Dasai zaterdagavond tijdens een Ondro Oso Meeting te Tijgerkreek, Saramacca.

Volgens de Surinaamse bewindsman is het belangrijk dat etniciteit geen rol meer gaat spelen in de politiek. Als voorbeeld noemde hij het moment dat kinderen naar school gaan en ook in de klaslokalen leren omgaan en vriendschappen sluiten met kinderen die een andere etniciteit hebben. Ook op de werkvloer is het hetzelfde.

“Zo ook in de politiek. Yu no kan opo wan politieke partij san abi nomo wan kleur. Iedereen moet in die partij vertegenwoordigd zijn. Dat noemt men die bromki dyari. Waar andere politieke partijen nog vijf stappen achter zijn door op een bepaalde manier te denken, is de VHP al veel verder.

Dus u moet niet meer gaan in die oude gedachte van so wan groep musu de vertegenwoordigd. Daarom ondersteun ik de VHP, omdat we nationaal denken. Alles wat de VHP nu doet is voor onze kinderen, de toekomst”, aldus de minister.