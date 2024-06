Zondag 9 juni ‘Krabudag Outdoor’ in Rotterdam

In Rotterdam vindt vandaag, zondag 9 juni, ‘Krabudag Outdoor’ plaats op het erf van Avenue Nine.

Krabudag Outdoor belooft een dag vol heerlijke Krabugerechten waar we allemaal van houden. Denk aan Surinaamse Krabu maar ook Noordzee Krabu in masalasaus. Je kunt kiezen voor pittig of mild. Daarnaast zijn er drankjes en Pani Puri beschikbaar.

Dit evenement wordt van 15:00 tot 21:00 uur georganiseerd door het innovatieve Avenue Nine in de Kroon Rotterdam.

Reserveer nu je portie krabu of bekijk voor meer informatie de website www.krabudag.com.

Datum: Zondag 9 juni 2024

Tijd: 15:00 tot 21:00 uur

Adres: Schiemond 20 – De Kroon

Op het erf door de slagbomen tussen de Tiny Houses

Toegang: Gratis

Reserveren: https://order.avenuenine.nl/