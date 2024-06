Portofoon politie hulppost On The Run verdwenen

Een portofoon is zaterdag op onverklaarbare wijze verdwenen van politie hulppost On The Run aan de Cornelis Jongbawstraat in Suriname.



Waterkant.Net verneemt dat er geen braaksporen zijn aangetroffen bij de hulppost. De ingedeelde agenten waren rond 13.00 uur op surveillance en lieten de werkruimte naar hun zeggen goed afgesloten achter.

Toen de wetsdienaren rond 15.45 uur terugkwamen op de post, ontdekten ze dat de portofoon niet meer aan de oplader was.

De politie van Centrum heeft na de aangifte van hun collega’s meteen een onderzoek ingesteld. De portofoon is nog niet teruggevonden.