Panka: ‘Helemaal geen sprake van imagoschade door verdwijning Bouterse’

Dat NDP-voorzitter Desi Bouterse na zijn veroordeling in december vorig jaar voor meervoudig moord nu inmiddels al ruim vijf maanden ondergedoken is, schaadt volgens NDP-woordvoerder Ricardo Panka het imago van de NDP niet. Integendeel merkt hij dat de paarse partij nu juist aan het groeien is.

“Mensen die weg zijn gegaan komen terug. Het kader dat vertrokken was, komt terug. Mensen sluiten zich aan. Dus van imagoschade is er op dit moment helemaal geen sprake”, benadrukte Panka in een interview op ATV.

De partijwoordvoerder voert aan dat er rekening gehouden moet worden met het feit dat de NDP nu komt van een situatie waarbij zij bij de afgelopen verkiezingen een terugval heeft gezien van tien zetels. Binnen de organisatie zijn er toen ook gevoelens ontstaan waarbij men zich is gaan afvragen hoe het zover is gekomen. Hij is daarom blij dat ondanks het gemis van Bouterse de partij toch een groei doormaakt.

Panka, die eerder aangaf nog niets te weten over de terugkeer van oud-minister Andre Misiekaba naar de paarse partij, bevestigt nu wel dat de dagelijkse leiding van de partij gesprekken met Misiekaba heeft gevoerd. Wat het resultaat van deze gesprekken is, wil hij echter nog niet prijsgeven.

Er is volgens NDP-woordvoerder bovendien helemaal geen strijd binnen de NDP gaande voor wat betreft de invulling van de vacante positie van voorzitter. Wel zijn er ambities en dat ziet hij als een gezonde ontwikkeling.

Ondertussen heeft Jenny Simons zich wel kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. Op de vraag of de partij verdeeld is in een kamp Simons, kamp Ramon Abrahams en kamp Ashwin Adhin, stelde Panka dat slechts dat er geruchten zijn die vanuit buiten uit worden gevoed.