Opnieuw vermiste vrouw dood gevonden in maag python

Een Indonesische vrouw die donderdagavond plotseling was verdwenen, is niet lang daarna dood teruggevonden in de maag van een vijf meter lange python.

Het incident vond plaats in het Indonesische dorp Kalempang, in de provincie Zuid-Sulawesi.

De 45-jarige vrouw Farida, een moeder van vier kinderen, keerde die avond niet terug naar huis waarna haar man samen met dorpelingen een zoekactie startte.

Ze doorzochten het gebied en zagen vrijdag een python met een grote buik. Nadat de maag van de slang was opgesneden, werd de vrouw volledig gekleed aangetroffen.

Volgens de dorpelingen werd de vrouw eerst in haar been gebeten door de slang, waarna het dier zich om haar lichaam heen kronkelde. Daardoor stikte ze, waarna ze in haar geheel werd opgeslokt door de python.

In Indonesiƫ zijn de afgelopen jaren meerdere mensen overleden nadat ze in hun geheel door pythons werden ingeslikt. Zo werd in 2022 ook al een vrouw opgegeten.