Ivan Fernald: “Unu ne fromu, unu ne zweef teki, unu ne lei”

Volgens NPS-topper en oud-minister Ivan Fernald smachten mensen in Suriname naar verstandig leiderschap en integriteit. En daar belooft de NPS volgens hem een belangrijke rol in te zullen vervullen na de verkiezingen van 25 mei 2025.

“NPS now tyari ini avontuur en du dondon sani. Unu ne pori a kondre. Dat hebben we bewezen en dat gaan we weer doen. Ini a partij disi a lijn duidelijk: unu ne fromu, unu ne zweef teki, unu ne lei”, zei Fernald vrijdag op een discussieavond van de NPS in Wanica.

De oud-minister benadrukte dat het natuurlijk wel zo is dat alle organisaties mensen hebben die ervoor kiezen om een scheve schaats te rijden. Belangrijk is dat deze personen worden gecorrigeerd.

“Want we doen niet mee aan dat soort dingen. A san e tyari probleem ini a kondre”, zei de Surinaamse politicus verder.

Volgens Fernald is de NPS duidelijk in opmars. Daarom zal de groene partij niet rustig in partijcentrum Grun Dyari zitten en slechts een verkiezingsprogramma schrijven. De partij trekt samen met verschillende deskundigen alle districten op om middels discussieavonden verschillende belangrijke onderwerpen te bespreken. Hierbij krijgt de lokale gemeenschap ook de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen hierover te maken.

“Wij noteren alles wat we denken dat we kunnen gebruiken, want we leren elke dag. We leren van mensen die in het veld zijn. De problemen en de oplossingen die zij aandragen. NPS abi a bribi dat we het beter kunnen”, aldus Fernald.