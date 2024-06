Chauffeur rijdt met pick-up rechtdoor bij T-kruising en eindigt in trens

Een vracht pick-up is afgelopen nacht rond 05.00 uur in de trens beland langs de Thurkowstraat in Suriname.

Het voertuig reed over de Jan Besar Sarno Rebostraat richting de T-kruising met de Thurkowstraat. De chauffeur sloeg daarbij niet links of rechts af, maar reed rechtdoor in de trens.

Volgens de chauffeur is hij nabij de kruising in slaap gevallen achter het stuur. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De pick-up is door een ingeschakelde sleepdienst uit de trens gehaald en afgevoerd.