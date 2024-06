Caribbean Summer Night met Sabroso en La Fiesta

Carifesta Caribbean Party bestaat tien jaar en dat wordt op zaterdag 29 juni 2024 groots gevierd in de altijd gezellige Sir Winston Club in Rijswijk. De topbands Sabroso en La Fiesta brengen je die avond de beste Caribische vibes, live en direct!

Bereid je voor op een avond vol dans, plezier en onvergetelijke momenten. La Fiesta staat garant voor een explosie van energie en ritme, terwijl Sabroso je meeneemt op een muzikale reis door de Caribbean.

De Sir Winston Club in Rijswijk is al 10 jaar de perfecte plek voor deze fantastische feesten, dus mis deze unieke kans niet om een decennium aan Carifesta Caribbean Party te vieren. De kaarten vliegen de deur uit, dus zorg dat je op tijd jouw ticket hier online bemachtigt! Info over VIP tafels via WhatsApp 0626328025

Carifesta staat garant voor kleurrijk publiek en lekkere Caribische muziek zoals merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina muziek! We kunnen niet wachten om samen met jou deze mijlpaal te vieren. Haal je vrienden erbij, trek je dansschoenen aan en laten we er een legendarische avond van maken om nooit te vergeten!

CARIBBEAN SUMMER NIGHT – 10 jaar Carifesta!

Tijd: 23.00 – 04.00u

Line-up: LA FIESTA & SABROSO

Sir Winston Club

Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Surinaams-Javaanse catering aanwezig by Royal Java Food

Meer info op www.carifesta.nl