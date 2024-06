Suriname wint ook ruim van Anguilla

De nationale mannenvoetbalselectie van Suriname (Natio) heeft vandaag de tweede WK 2026 kwalificatiewedstrijd tegen Anguilla ook ruim gewonnen.

Natio won in het Raymond Gordon Ernest Guishard Technical Center met 0-4 na een ruststand van 0-1.

Suriname zit in groep F samen met Anguilla, El Salvador, Puerto Rico en St. Vincent & the Grenadines. Natio is momenteel koploper met 6 punten uit twee wedstrijden.

De volgende WK-kwalificatiewedstrijd van Suriname is op vrijdag 6 juni 2025 thuis tegen Puerto Rico.