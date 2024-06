Statuten DPS goedgekeurd; besprekingen nog gaande voor samenwerking met NDP

De Surinaamse president Chan Santokhi heeft de statuten van het Democratisch Platform Suriname (DPS), de partij van traditionele winti genezer Tap Basi Ramon Mac-Nack, goedgekeurd.

De volgende stap is de publicatie in het staatsblad. Hierdoor kan de partij zich officieel opmaken voor deelname aan de verkiezingen op 25 mei 2025.

Mac-Nack bevestigt dat er momenteel nog gesprekken met de NDP plaatsvinden om eventueel op de lijst van de paarse partij deel te nemen aan de verkiezingen. Weliswaar vindt hij het te prematuur om nu al aan te geven of dat wel of niet zo zal zijn, aangezien DPS nog een nieuwe partij in opmars is.

“Het lijkt mij heel verstandig om verder de onderhandelingen voort te zetten. We zijn opgeroepen door de NDP, want ze zagen iets in ons”, aldus de politicus op STVS.

Voor aanstaande zondag heeft de partij een algemene ledenvergadering bijeengeroepen om belangrijke issues te bespreken, waaronder ook de registratie bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) die zal toetsen of deze statuten aan de wet voldoen.

Mac-Nack trad vorig jaar april met 200 nieuwe leden toe tot de BEP, maar stapte amper zes maanden daarna weer vanwege persoonlijke redenen uit deze partij. De politicus voerde aan dat hij zich door bepaalde zaken niet meer goed voelde binnen de BEP. Hierdoor heeft hij maar een eigen partij opgericht.