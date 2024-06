Econoom Ramautarsing: “NDP’ers kunnen liegen als de beste”

Volgens econoom Winston Ramautarsing vertellen politici uit de NDP helemaal niet de waarheid, wanneer zij beweren dat het helemaal niet slecht ging met de economische situatie van Suriname tussen 2015 en 2020.

“Die tweede periode was zweef teki. Eén en al dromen en belazerij. Hoe kan het dat als de economie zo goed draaide en dat in de vijfeneenhalve maanden nadat Santokhi heeft overgenomen in 2020, die economie 16% is gedaald? Wil je me zeggen dat de nieuwe president en zijn team de economie in vijfeneenhalve maanden hebben vernietigd?

Want, volgens de fantasten van de NDP ging het goed tot de machtsovername. Helaas zijn dat populaire mensen die straks misschien belangrijke posten gaan innemen, maar ze weten wel één ding: liegen kunnen ze als de beste. Zij vertellen een leugen op een leugen”, aldus Ramautarsing op D-TV Express.

Hij reageerde hiermee op uitspraken van exponenten uit de NDP op de recente partijvergadering te Pontbuiten.

De econoom vindt het jammer dat dit de politieke cultuur aan het worden is in Suriname. Hiervan moet worden afgestapt, omdat het uiteindelijk gaat om de toekomst van alle Surinamers.

“Het gaat om de toekomst van ons allemaal en dat los je niet op met politieke taal, mooie beloftes en leugens. Maar door echt de keiharde waarheid. Want als we niet oppassen gaan we straks na de verkiezingen de prijs weer betalen en gaan we een nieuwe recessie in”, aldus Ramautarsing.