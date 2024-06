Deskundigen delen hun inzichten met president Santokhi

De regering van Suriname heeft de gesprekken met de gezamenlijke vakbonden voortgezet om consensus te bereiken. Deze gesprekken zijn van essentieel belang om de belangen van zowel de werknemers als de economie van het land te beschermen. Beide partijen streven naar oplossingen die recht doen aan de zorgen van de werknemers en tegelijkertijd bijdragen aan de stabiliteit en vooruitgang van Suriname. Tijdens de vergadering op vrijdag 7 juni hebben de technische teams van de regering en de vakbonden hun inzichten gedeeld met president Chandrikapersad Santokhi.

Het staatshoofd heeft opgemerkt dat het standpunt van de regering ongewijzigd zal blijven om over te gaan van objectsubsidie naar subjectsubsidie, en dat de minder daadkrachtige groepen geïdentificeerd zullen worden om door de regering beschermd te worden. De regering benadrukt haar commitment aan een constructieve dialoog en om samen te werken aan duurzame en rechtvaardige besluiten.

De deskundigen van de regering hebben een rapportage gegeven over de technische afstemming met betrekking tot de doorgevoerde tariefsverhogingen in maart 2024. Uit de rapportage is gebleken dat beide partijen het eens zijn over enkele zaken, zoals de methodologie voor het berekenen van de tarieven. Er zijn echter ook enkele uitdagingen waarover de partijen nog tot overeenstemming moeten komen.

Een van de uitdagingen is dat de deskundigen van de vakbonden het niet eens zijn met de implementatie van aansluitingskosten bij het bepalen van het basistarief. Directeur Marcel Eindhoven van de EBS heeft aangegeven dat de regering de aanpassingen zo draaglijk mogelijk wil maken voor de samenleving, en om dat te bewerkstelligen wil de regering voorkomen dat de samenleving geconfronteerd wordt met hoge aansluitingskosten voor nieuwe aansluitingen en andere operationele kosten.

Deskundigen van de vakbonden, vertegenwoordigd door dhr. Ameerali R, hebben een presentatie gegeven over het waterniveau van het stuwmeer en de te verwachten regenval in de komende periode. De deskundigen hebben een beroep gedaan op de regering om hydro-energie op te wekken om zo waterverspilling in de toekomst te voorkomen. Naar aanleiding van het onderzoek van de deskundigen zal Het waterniveau naar verwachting blijven stijgen.

Tot slot heeft president Santokhi de deskundigen van de regering gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om hydro-energie op te wekken, zodat er bespaard kan worden op fossiele energie. “De technische teams moeten elkaars voorstellen bestuderen en tot een compromis komen dat zowel draaglijk is voor de samenleving als voor de economie van het land”, aldus de regeringsleider.