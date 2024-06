Broertje steelt groot geldbedrag bij inbraak in woning zus

Bij een inbraak in een woning aan de Mopentiboweg in Suriname, is afgelopen donderdag een groot geldbedrag buitgemaakt. Rechercheurs van regio Midden Suriname hebben kort daarna drie verdachten aangehouden.

De hoofdverdachte is de 23-jarige Sooradj J. (foto), die een jongere broer van de benadeelde is.

Vernomen wordt dat de aangeefster een Suribetshop runt. Ze had 287.000 Surinaamse dollars, 1.015 euro en enkele sieraden in een tas bewaard. Volgens de vrouw was deze tas in haar slaapkamer.

Toen ze donderdagavond na het werk thuis kwam merkte ze de inbraak op en deed aangifte bij de politie van Santo Boma, die ter plaatse kwam voor onderzoek.

Het verdere onderzoek werd de volgende dag overgedragen aan Recherche regio Midden Suriname. De rechercheurs hebben na intensief speurwerk de verdachten opgespoord en aangehouden.

Het gaat om de jongere broer Sooradj, alsook zijn comparanten Avinash J. (29) en Harish N. (37).



Een groot deel van de buit is terecht (foto). De verdachten Avinash en Harish zijn na verhoor heengezonden, omdat ze het geld dat ze van Sooradj ontvingen aan de politie hebben afgestaan.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Sooradj in verzekering gesteld.