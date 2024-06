Van Ommeren aan Bordo: “Ifi yu sabi dati yu ati krin, yu anu no doti, dan no frede gi noti ini grontapu”

NDP’er Patricia van Ommeren alias ‘Mama’ leeft mee met Joel ‘Bordo’ Martinus, die vorige week is aangehouden in Brazilië. Volgens de gettoleider zou zij het niemand toewensen om in de gevangenis te belanden, omdat je dan ontsloten bent van je vrijheid.

“Bordo na mi brada ini a street, a systeem. Yo firi eng, leki na te wan sani bo miti yu famiri. So mi ooktu e firi eng gi Bordo”, zei Van Ommeren op Culturu TV.

De NDP’er deed een beroep op Bordo om voor niets te vrezen indien hij geen boter op zijn kop heeft. “Ifi yu sabi dati yu ati krin, yu anu no doti, dan no frede gi noti ini grontapu. Omdat a bigi man o knapu na yu sei. Te yu no du yu naf frede, want gado de nanga yu. Maar ini wan sma san du, yu abi fu kisi yu paiman”, aldus Van Ommeren die Bordo veel sterkte toewenst in deze periode.

Vorige week zei Irwin Kanhai, advocaat van Bordo dat er een reële kans bestaat dat Bordo door de Braziliaanse autoriteiten wordt uitgeleverd aan Frankrijk. Martinus wordt ook al enkele jaren gezocht door Frankrijk. In dat land werd hij bij verstek tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het organiseren van drugstransporten en het ronselen van drugskoeriers in 2019.

In Suriname wordt Bordo ervan verdacht zich samen met Clifton Jongaman alias Keppie schuldig te hebben gemaakt aan moord, medeplegen/ medeplichtigheid tot moord; doodslag, medeplegen/ medeplichtigheid aan doodslag; bedreiging met misdrijf; deelneming criminele organisatie, overtreding Wet Verdovende Middelen en overtreding Wet Money Laundering.