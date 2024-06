Twee personen met schotwond aangetroffen te Paramaribo-Noord

De politie in Suriname heeft afgelopen nacht twee personen met een schotwond aangetroffen



Vernomen wordt dat een Suribet retailer zou hebben geschoten op de twee, die verwikkeld waren in een vechtpartij aan de Albrecht Durerstraat.



Één van de slachtoffers, een 27-jarige man werd voor een pension aan de Schmeltzweg aangetroffen met een schotwond in zijn heup. Hij is na de schietpartij gelopen naar de Schmeltzweg om hulp te zoeken.



Bij onderzoek aan de Albrecht Durerstraat trof de Surinaamse politie nog een slachtoffer aan met een schotwond ter hoogte van zijn zitvlak.

Beide slachtoffers zijn met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. De politie van Geyersvlijt heeft het verdere onderzoek overgedragen aan Kapitale Delicten.