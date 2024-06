Tante Loni van Nickerie viert 101ste verjaardag

Olga Rona Rozelina Borgia, meer bekend als tante Loni, heeft op donderdag 6 juni haar 101ste verjaardag gevierd in Nickerie.

In verband met dit heuglijk feit kreeg de jarige een verjaardagskaart namens de president en de first lady van Suriname. Zij kreeg ook een pakket namens districtscommissaris Senrita Gobardhan.

Tante Loni is geboren op 6 juni 1923 in het district Nickerie. Zij komt uit een gezin van zeven kinderen, te weten drie meisjes en vier jongens, waarvan zij het zesde kind is en tevens laatste en langst levende van haar generatie.

Hoewel Borgia nooit gehuwd is geweest en geen kinderen gebaard heeft, is zij moeder van vele kinderen geweest. Zij deed kapsterswerk in de familie en oppas van de kinderen in de familie en omgeving, waarvoor zij een vergoeding ontving.

De jarige heeft een vruchtbaar leven gehad en is altijd behulpzaam geweest, is een zeer sociaal bewogen en gelovig mens, een trouwe kerkganger.

Borgia houdt van snoepen en lekker eten en heeft op haar gezegende leeftijd helemaal geen last van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk en/of suikerziekte.