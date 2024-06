Politie Santodorp al geruime tijd zonder dienstvoertuigen

Diverse personen in Suriname, die aangifte hebben gedaan bij de politie van Santodorp, hebben hun misnoegen geuit tegenover de redactie van Waterkant.Net. Ze hebben aangifte gedaan van uiteenlopende strafbare feiten, maar hebben gemerkt dat de afhandeling daarvan te wensen overlaat.

Bij navraag krijgt men steeds te horen dat de politie van Santodorp de diverse onderzoekingen niet kan verrichten, omdat ze al geruime tijd geen dienstvoertuigen tot haar beschikking heeft.

De politie geeft aan dat ze aangewezen is op assistentie van collega’s van omliggende ressorten, maar die hebben of ook geen dienstvoertuig of hebben ook hun eigen werkzaamheden, waardoor de assistentie niet onmiddellijk komt.



Informatie heeft de media bereikt dat één van de dienstvoertuigen al zeven maanden bij een monteur staat en het ander dienstvoertuig al ruim vijf weken bij de Technische Dienst van de politie. Vermoedelijk zou het gaan om niet al te ingewikkelde reparaties, doch blijven die toch lang op zich wachten.

De benadeelden zijn hier erg ontstemd over en vragen zich af hoe de veiligheid op zo een manier door de politie gegarandeerd kan worden aan de Surinaamse samenleving.

De gebelgde benadeelden vragen zich af wat zij moeten doen met hun geschonden rechtsgevoel, wanneer de politie haar taken niet adequaat kan uitvoeren.