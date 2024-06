Man smokkelde regelmatig drugs, opladers en telefoon in cellenhuis Santodorp

De politie in Suriname heeft donderdagavond de 29-jarige Kendy C. (29) aangehouden. De man probeerde goederen het cellenhuis van Santodorp binnen te smokkelen.

Vernomen wordt dat hij door alertheid van de sterke arm van Santodorp gesnapt werd met twee opladers, een mobiele telefoon, sigaretten, 11 gram marihuana en 3 gram hasj.

De verdachte heeft toegegeven twee tot drie keer per week goederen het cellenhuis binnen te smokkelen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Kendy in verzekering gesteld. De goederen zijn in beslag genomen.