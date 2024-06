Klant bijt commerciële sekswerkster in arm en dreigt haar neer te steken

Een 26-jarige commerciële sekswerkster in Suriname, kreeg de schrik van haar leven toen ze afgelopen middernacht door een klant in de auto werd aangevallen met een mes. Dit gebeurde ter hoogte van Hes-D aan de Ringweg Noord in Paramaribo.



Het slachtoffer verklaarde dat ze rond middernacht door de verdachte werd opgehaald door de klant met een blauwe auto. Op een gegeven moment haalde de klant ter hoogte van BBQ zaak Hes-D een mes tevoorschijn en dreigde de Braziliaanse vrouw neer te steken.

Er onstond een worsteling in de auto, waarbij de klant de sekswerkster in haar bovenarm beet. Het lukte de vrouw om het portier van de auto open te krijgen, waarna ze uit het voertuig rende.

Ze liet daarbij haar tas met daarin 100 USD, paspoort en andere persoonlijke goederen achter.



De politie van Geyersvlijt heeft de aangifte opgenomen. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige klant wordt gewerkt.