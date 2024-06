Dikan: “Santokhi heeft een ‘de vorige regering’ syndroom”

Politieke uitspraken moeten volgens oud-minister Edgar Dikan ook een limiet hebben. Hij richt zich hiermee tot president tevens VHP-voorzitter Chan Santokhi die naar zijn zeggen alle schuld van dingen die fout gaan schuift op de schouders van de vorige regering.

“De VHP-voorzitter heeft een DVR-syndroom. DVR staat voor De Vorige Regering. Ik wil vragen of die 1 miljoen US dollars welke verspild is in Dubai ook komt uit de vorige regering. HPSG, Sabakuproject en de viering van zijn verjaardag ook? Zei de vorige regering dat zij het geld van mensen zou stopzetten? Zei de vorige regering dat ze het volk zouden straffen?”, aldus Dikan in een radio-interview op LIMFM.

De BEP-ondervoorzitter voerde aan dat de VHP-leider ook aan een ander symptoom lijdt waarbij hij steeds afgeeft op voormalige en huidige coalitiepartijen.

“Leki wan leeuw a voorzitter e go tekeer. Maar tamara unu musu wroko samen fu bouw a kondre disi op. Dus je uitspraken moeten een limiet hebben. Ondanks je met verkiezingspropaganda bezig bent. Je moet rekening houden met de gevoelens van andere mede-politieke mensen. Want dat brengt het evenwicht.

Maar als je een dictatoriale inborst hebt, dan duldt je geen tegenspraak. Dit hoort niet in een democratie, want in een democratie heb je mensen nodig die je kritisch begeleiden”, aldus Dikan.