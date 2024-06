Auto sleurt fiets meters verder na aanrijding

Een auto en een fiets zijn donderdagavond rond 22.45 uur hard met elkaar in botsing gekomen op de hoek van de Brokopondolaan en Jagernath Lachmonstraat in Suriname. De wagen sleurde het rijwiel daarbij een aantal meters verder.

De fietser viel hard op de weg. Hij klaagde van pijn over zijn lichaam en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het slachtoffer reed over de Jagernath Lachmonstraat richting Zonnebloemstraat. De automobilist reed over de Brokopondolaan richting Jagernath Lachmonstraat.

Laatsgenoemde verleende op de hoek geen voorrang aan de fietser, met de aanrijding als gevolg. De politie van Flora was na de melding ter plaatse voor onderzoek.