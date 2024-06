Van vuurwapenhandel verdachte militair op vrije voeten

De militair Mitchell D. die op 24 april was aangehouden, is door de krijgsraad in Suriname in vrijheid gesteld. Hij was aangehouden nadat de politie een tip kreeg dat een vuistvuurwapen van het merk Glock te koop werd aangeboden. Het bleek te gaan om een illegaal wapen.



Volgens zijn advocaat Maureen Nibte heeft haar cliënt tijdens de terechtzitting aangegeven dat hij het wapen voor een neef moest verkopen. Hij was slechts tussenpersoon waarbij hij een commissie zou ontvangen.

Zijn vrouw is hoogzwanger en zijn voertuig is reeds geruime tijd kapot, hij kon de extra vergoeding dus goed gebruiken.



De auditeur militair eiste een straf van 6 weken voor de militair voor wapenhandel en illegaal vuurwapenbezit. De raadsvrouw deed het verzoek aan de krijgsraad om de straf van de auditeur over te nemen, zodat haar cliënt meteen op vrije voeten kon komen.



De Surinaamse krijgsraad honoreerde het verzoek van de verdediging waarbij de militair op vrije voeten werd gesteld.



De twee andere verdachten, die burgers zijn, zijn nog aangehouden. Ze moeten nog bij de kantonrechter verschijnen om hun straf aan te horen.