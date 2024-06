Maandag 1 juli: Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden in het Oosterpark

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) organiseert voor de 22ste keer op maandag 1 juli van 14.00 uur tot 15.30 uur de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden bij het slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam.

Tijdens deze jaarlijkse herdenking staan we stil bij de zeer pijnlijke geschiedenis van het trans-Atlantische slavernijverleden. Slavernij in Suriname en op het Caribisch deel van Koninkrijk werd op 1 juli 1863 officieel afgeschaft. In Suriname waren de vrijgemaakten verplicht om nog tien jaar (1873) door te werken op de plantages.

De aanvang van de herdenkingsceremonie in het Oosterpark is om 14.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO 1, BVN en via NOS.nl. De ceremonie is via een livestream te bekijken en dus ook online toegankelijk voor de inwoners van Suriname en het Caribisch deel van Koninkrijk.

Het aansluitende jaarlijkse Keti Koti Festival in Amsterdam, waar feestelijk wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij, vindt net als vorig jaar plaats op het Museumplein.