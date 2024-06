Gewapende overvallers supermarkt na twee weken aangehouden

De politie in Suriname heeft vanmiddag twee mannen, die verdacht worden van betrokkenheid bij een gewapende roofoverval op een supermarkt te Sophiaslust, aangehouden.

Bij die beroving in de maand mei, werd de winkelier onder schot gehouden en mishandeld door de twee rovers. De winkelier verzette zich hevig en raakte in een worsteling met een van de rovers.

De buit betrof 10.000 Surinaamse dollars en twee mobiele telefoons. Na de beroving stapten de mannen in een gereedstaande voertuig en reden in de richting van de Vierde Rijweg op.

Na goed speurwerk kwamen de 41-jarige Lionel C. en de 40-jarige Rodney B. in beeld en werden ze op verschillende adressen aangehouden. Beide verdachten zijn in belang van het verdere onderzoek overgedragen aan Recherche Paramaribo.

Rodney B. werd al geruime tijd gezocht door de politie. In de maand april was hij namelijk betrokken bij een beroving waarbij hij zijn eigen vader had beroofd in een woning in het ressort Livorno. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.