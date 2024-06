Brunswijk over uitspraken Gajadien: “Dat is podiumtaal”

“Dat is podiumtaal”, zegt ABOP-leider tevens vicepresident Ronnie Brunswijk naar aanleiding van de beschuldiging van VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien die van mening is dat de samenwerking met de ABOP het imago van de VHP enorm heeft geschaad.

Op basis daarvan vroeg Gajadien de Surinaamse kiezer om de VHP 34 zetels te geven, zodat samenwerken met andere partijen niet meer nodig is in de toekomst.

Voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering woensdag gaf Brunswijk aan dat hij op het hoogste niveau praat met president Chan Santokhi, die tevens voorzitter is van de VHP.

“Wij zitten in de politieke top en wij praten daar. Dus wat de tweede of derde lijn willen zeggen, dat interesseert me niet. Ik weet dat de belangen er zijn en wij als leiders weten precies hoe we dat ding gaan managen”, aldus Brunswijk.

De voorzitter van de ABOP vindt het overigens te prematuur om nu al te gaan zeggen of hij wel of niet een nieuwe samenwerking met de VHP zal aangaan na de verkiezingen in 2025.

“Ik heb nog geen zetel, dus hoe ga ik dan zeggen dat ik een samenwerking zal aangaan met een partij? Ik zeg dat de ABOP geen enkele partij uitsluit. Wij sluiten niemand uit! Deze ABOP is een nationale partij en we zijn bereid met elke andere partij, die Suriname op een hogere hoogte willen brengen, samen te werken”, aldus de politicus.