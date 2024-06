Brunswijk: “Bordo was bang voor zijn leven”

Hoewel de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk niet goedspreekt dat zijn partijgenoot Joel ‘Bordo’ Martinus, die vorige week is aangehouden, al maanden aan het ‘dokken’ was in Brazilië, stelt de tweede man van het land dat Bordo dit noodzakelijk achtte omdat die bang was voor zijn leven vanwege de manier waarop de opsporing door de politie plaatsvond.

“Alles is kapot geschopt in die huizen. En die man was bang voor zijn leven, dus hij zei van mo go kibri. Want deze mensen willen me niet oppakken. Want je kan toch ook een brief sturen van: meld je aan. Dus Bordo is uitgeweken naar Brazilië en Interpol heeft hem daar gepakt. Dus dan volgen wij die ontwikkelingen”, zei Brunswijk woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

In november 2022 zei Brunswijk, die ook voorzitter is van de ABOP, dat instrumenten als Justitieel Interventie Team (JIT) en het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) gebruikt worden om hem en mensen dichtbij hem uit te schakelen. Hieronder viel ook Bordo.

In februari 2023 zei hij op een Meet the People campagne op Ramgoelamweg dat Bordo zijn zaken in orde komen en dat hij binnenkort zal komen. Brunswijk vindt nog steeds dat zijn uitspraak uit 2022 terecht was.

“Want die tenlastelegging en al die dingen…als ik Bordo was, was ik al dezelfde dag hier. Wanneer je iemand proces-verbaal aanzegt voor het in het bezit hebben van verdovende middelen, cocaïne, dan moet je cocaïne op iemand hebben gevonden. Men komt zelf met moord, dat hij iemand heeft vermoord. Wie heeft hij vermoord? Waar is het moordwapen? Waar is het slachtoffer? Dus het is een hele zaak die het Openbaar Ministerie moet uitzoeken”, stelde hij verder.

De tweede man van Suriname gaat ervan uit dat het OM blind is en objectief handelt wanneer de politie zaken aan haar voorlegt. En dan moeten deze zaken goed worden onderzocht.

“Als die zaken correct zijn of niet, dat zal aan het einde van het onderzoek blijken”, aldus Brunswijk die helemaal niet op de hoogte was van de naamswijziging die Martinus vorig jaar is ondergaan. Hij veranderde zijn naam naar Jay-Z-Jael Martinus. “Ik weet dat hij Bordo heet…Martinus Joel”, aldus Brunswijk.