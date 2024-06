Actie om ‘Cream Ginger’ terug te krijgen in assortiment Fernandes

De Fernandes Bottling Company in Suriname heeft deze week de frisdrank smaak ‘Sunset Punch’ toegevoegd aan haar assortiment. Tegelijkertijd werd echter duidelijk dat de bekende smaak ‘Cream Ginger’ niet langer deel uitmaakt van haar productaanbod.

Dit heeft heftige reacties opgeroepen bij liefhebbers van de iconische frisdrank smaak.

In de reacties onder de aankondiging van Fernandes, omtrent de introductie van ‘Sunset Punch’, is te lezen wat mensen denken over de nieuwe smaak en hoe graag ze Cream Ginger’ terug willen.

Er is momenteel zelfs een actie gestart op social media om de smaak terug te krijgen. Met de hashtag #bringcreamgingerback wordt het Surinaamse bedrijf opgeroepen om de bekende smaak terug in het assortiment te brengen.